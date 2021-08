Bagnoli presenta Kaio Jorge: “Un po’ Lautaro un po’ Firmino. La Juve ha colto l’occasione”

L'agente sudamericano ha parlato

La Juventus si è assicurata le prestazioni dell'attaccante brasiliano Kaio Jorge , battendo la concorrenza del Milan e del Benfica. I bianconeri hanno acquistato il giocatore dal Santos per la cifra di 1,5 milioni di euro già pagati alla squadra brasiliana, e 1,5 da versare il prossimo anno. Con la Juventus il giocatore ha firmato un contratto da 1,2 milioni a stagione fino al 2026, più eventuali bonus in base ai risultati conseguiti. Il procuratore ed esperto di calcio sudamericano Andrea Bagnoli, ha parlato intervistato dai microfoni di Calciomercato.com: " Lo conosco da tre anni, e posso dirvi che la Juve ha preso uno dei giocatori più importanti del Sudamerica . Ha forza, tecnica, crea spazi e dà senso del gol. Deve crescere in Europa ma ha tempo e margini di miglioramento. La Juve ha colto al volo l'occasione approfittando della situazione del suo contratto che sarebbe scaduto tra pochi mesi. È stato seguito da diversi club europei, ma alla fine la spunta sempre il club più deciso".

"La prima cosa che mi ha impressionato vedendolo dal vivo è questa rapidità palla al piede, è capace di fare movimenti fulminei che lasciano sul posto i difensori. Ha anche una grande forza aerea e, come tutti i brasiliani, una gran tecnica. Non so dove verrà schierato da Allegri ma per me è un attaccante che lì davanti può giocare ovunque. Largo, stretto, dietro a una punta o da centravanti. È in grado di indirizzare la partita e inventarsi una giocata decisiva. In caso di emergenza, potrebbe anche adattarsi esterno nel tridente".