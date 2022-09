Arthur saluta la Juve: il brasiliano è in partenza per Liverpool

Nel corso di questa sessione di calciomercato il brasiliano era stato vicino al Valencia di Gattuso e negli ultimi giorni si era fatto avanti anche lo Sporting Lisbona . Alla fine però Arthur andrà a giocare in una squadra molto più prestigiosa, tra le migliori al mondo. Giocherà? Forse. Le qualità tecniche del brasiliano non sono mai state messe in dubbio, ci sarà da capire se riuscirà ad integrarsi negli schemi di gioco di Klopp e soprattutto con quale condizione fisica . Uno dei più grandi problemi della sua esperienza in Italia sono stati infatti gli infortuni, decisamente troppi. Mai entrato veramente nelle gerarchie bianconere, Arthur è rimasto spesso in panchina tanto sotto la guida di Pirlo quanto sotto quella di Allegri. Per lui 63 presenze, 1 gol e 1 assist in maglia bianconera.

Ormai ai margini del progetto della Juventus, Arthur ha quindi spinto per il trasferimento, voglioso di trovare maggiore spazio così da poter sperare in una convocazione con la nazionale brasiliana in vista dei mondiali in Qatar. Il Liverpool è quindi l'opportunità di mettersi in mostra e far vedere al mondo il proprio valore. Attenzione però: il trasferimento sarà soltanto in prestito secco, quindi a giugno 2023 il brasiliano tornerà a Torino. La speranza della dirigenza bianconera è che per quel giorno ci siano offerte.