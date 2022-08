Juve, auguri Arthur! Gattuso: “Ci piace ma non possiamo permettercelo”

Arrivato in Italia nel corso dell'affare che ha portato al Barcellona Pjanic, Arthur non è mai riuscito a far vedere tutte le sue potenzialità, tanto da finire ai margini della rosa. In vista della prossima stagione il brasiliano è sicuramente tra i giocatori cedibili e su di lui si è fatto vivo l'interesse del Valencia. Il costo del cartellino e l'ingaggio alto, però, rendono difficile la trattativa, come confermato dall'allenatore della squadra spagnola Gattuso in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Arthur? Certo che mi piace, ma non ce lo possiamo permettere, e allora è inutile girarci attorno o fare promesse che non si possono mantenere. Bisogna lavorare, poi lavorare e poi continuare a lavorare per trovare la nostra identità".