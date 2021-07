Arthur, il ginocchio da ancora problemi: possibile operazione

Il centrocampista brasiliano per risolvere il problema che lo affligge

redazionejuvenews

La Juventus tra otto giorni si ritroverà in ritiro alla Continassa per iniziare la nuova stagione con Massimiliano Allegri di nuovo al timone della squadra. Il tecnico toscano è tornato infatti a Torino dopo due anni di assenza, nei quali Maurizio Sarri prima e Andrea Pirlo poi hanno conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Allegri torna a Torino per ripotare entusiasmo e voglia di vincere, che nell'ultimo anno è sembrata mancare ad una Juventus forse sazia dalle vittorie degli scorsi anni.

Un nuovo corso per il tecnico toscano, che dovrà conoscere da zero la maggior parte dei giocatori, arrivati a Torino nelle ultime due stagioni. Tra questi ci sarà il centrocampista brasiliano Arthur, arrivato sotto la Mole nell'ambito dello scambio con il Barcellona con Miralem Pjanic: il primo anno in bianconero non è andato al massimo, anche a causa di un infortunio che lo ha tormentato per tutta la stagione. Proprio per questo il brasiliano si sta già allenando, ed è pronto per tornare a Torino al massimo della sua condizione.

Arthur sta svolgendo delle sedute di allenamento in Spagna durante la sua vacanza, e sta destando il dolore alla gamba destra per capire la migliore strada da prendere: il calciatore si è fermato lo scorso febbraio, e da lì si sono susseguiti numerosi problemi. La calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea, fra tibia e perone, continua a dare fastidio al giocare, con il dolore che non sembra diminuire, con Arthur stringerà i denti fino al ritiro: a quel punto il giocatore cercherà di vedere che risposte arriveranno dal suo corpo, ma se il dolore dovesse persistere, il brasiliano è pronto ad andare sotto i ferri, per un'operazione che lo scorso anno il calciatore non ha voluto affrontare, ma che dovrà affrontare per forza se il dolore continuerà ad infastidirlo.