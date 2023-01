Aquino: “Barrenechea ha qualità simili a quelle di Pogba”

Emiliano Aquino, ex allenatore di Enzo Barrenechea, ha detto la sua sul talentino albiceleste della Juventus, toccando diversi temi.

redazionejuvenews

Emiliano Aquino, ex allenatore di Barrenechea, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "È senza dubbio in possesso di qualità simili a Pogba, così come in qualcosa è molto vicino allo stile di Paredes. Ma ad essere onesti, Enzo sta già acquisendo la propria identità di gioco. Sta trovando se stesso, e sul campo lo dimostra ogni volta che gioca. È sempre più vicino a trovare la sua identità, ha quella capacità che prima o poi avrà modo di mostrare in prima squadra. Ne sono sicuro.

Penso che ogni giocatore abbia il suo tempo particolare per portare a termine i propri percorsi di crescita. Non credo sia una priorità arrivare prima o dopo gli altri, ciò che importa è essere sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi. Costantemente.

Alcuni giocatori riescono a venir fuori prima per motivi diversi che sfuggono al controllo della situazione calcistica: a volte potrebbe esser nel posto giusto al momento giusto. Enzo sta andando ad un ritmo sostenuto, si trova bene e penso che la scelta della Juve sia stata quella corretta. Penso che lo abbiano fatto sentire molto a suo agio, ed è molto contento di come stanno andando le cose per lui nella sua carriera".