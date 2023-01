L’incredibile dato di Cremonese-Juve: bianconeri sempre in gol dal 1929

In vista della sfida tra Cremonese e Juve, andiamo alla scoperta di alcuni interessanti dati sul match: bianconeri sempre in gol dal 1929

Se pronostici e precedentisono tutti dalla parte dei bianconeri, alcuni dati hanno dell'incredibile. "La Juventus è la squadra contro cui la Cremonese ha giocato più partite senza ottenere nemmeno un successo in Serie A; in 14 sfide contro i bianconeri la squadra lombarda ha conquistato quattro punti (4N). Escluso il primo incrocio in Serie A datato 1929, la Juventus ha sempre trovato il gol nelle altre 13 sfide contro la Cremonese in Serie A: 34 reti in totale".