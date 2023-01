Cambia il futuro della Juve, l’annuncio in diretta: “Scelto il nuovo tecnico”

Si è chiuso un grigio calciomercato per la Juventus, che è riuscita solamente a piazzare Weston McKennie in prestito oneroso al Leeds, senza chiudere alcuna operazione in entrata. La delicata situazione processuale e di classifica, hanno suggerito alla proprietà di non imbarcarsi in trattative troppo onerose. E' stato fatto solo un tentativo in extremis di riportare a Torino con sei mesi di anticipo Andrea Cambiaso, ma il Bologna non ha dato l'ok. Arrivano però indiscrezioni piuttosto pesanti per quanto concerne la panchina bianconera. Il prossimo anno? Sulla panchina della Vecchia Signora potrebbe sedere un tecnico diverso da Massimiliano Allegri<<<