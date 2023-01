Ametrano: “Fagioli e Miretti sono giovani molto interessanti”

Raffaele Ametrano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione del club bianconera, parlando anche di Miretti.

redazionejuvenews

Raffaele Ametrano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Fagioli, Miretti ed altri giovani calciatori della Juve sono molto bravi. Come anche Caviglia, appena approdato alla Salernitana e Colombo del Lecce. Ci sono giovani italiani molto interessanti, ma è necessario avere il coraggio di lanciarli in campo. Futuro di Caviglia? Brava la Salernitana ad ingaggiarlo, giocare all’Arechi è complicato, si percepisce la passione di un pubblico caloroso. Ha dimostrato, tuttavia, di poter giocare in questo stadio, ha alzato il livello e questo può consentirgli di crescere.

Buffon? Abbiamo giocato insieme con l’Under 21. A questi livelli, giocare in questo modo, è un fenomeno… Soltanto chapeau. È uno dei più forti della storia del calcio, ha scritto pagine rilevanti di diversi club. È uno dei primi della storia di questo sport. Il ruolo di portiere consente a Gigi di giocare ancora, ma è necessaria tanta fame mentale per proseguire a questa età. Ha un bisogno vitale per tentare di allungare la carriera il più possibile. Le tante vittorie nel corso della sua carriera sono state preziose per mantenere questi livelli.

Non credo che la squadra bianconera tenderà a scoprirsi al Maradona, anche perché manca tanto al termine della stagione. Tenterà di colpire con i propri calciatori migliori o in determinate situazioni di campo, le armi sfruttate nell’ultimo periodo. Il Napoli farà la partita e la Juve cercherà di colpire in contropiede".