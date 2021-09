Amelia: “Gli errori di Szczesny? Può succedere. Buffon? Spero vada al Mondiale da terzo portiere”

L'ex portiere ha parlato

redazionejuvenews

Marco Amelia, ex portiere, ha parlato all'evento Decathlon-Operazione Nostalgia. Di seguito le sue parole, in cui ha parlato di vari argomenti, compresa la Serie A e la Juventus: "Le prime due giornate hanno fatto capire come sarà il campionato, entusiasmante. Le prime sette squadre si sono confermate, a parte Juve e Atalanta che però recupereranno. Abbiamo nuovamente le sette sorelle e le due romane faranno bene. Il ritorno di Mourinho farà bene all'Italia e alla piazza di Roma. Maignan? Lo avevo già seguito perché il Lille l'anno scorso ha fatto un grande campionato. È un portiere che ha grandi doti tecniche e grande presenze. Lo seguiva anche la Roma ma il Milan è stato bravo a prenderlo subito. Nelle prime due giornate ha fatto bene, quando arriva uno straniero in Italia non è mai facile ma lui si è adattato.

Errori Szczesny? Può succedere, gli errori li hanno fatti tutti i portieri in carriera e ci sta. L'importante è che alla fine dell'anno portino punti e sono convinto che lo faranno. Donnarumma in panchina con il PSG? Sto facendo una riflessione. Lì c'era già un titolare e Gigio è arrivato tardi, dopo l'Europeo. L'inserimento sarà graduale, conta anche la lingua diversa. È forte e alla lunga sarà titolare. Mi aspettavo un periodo di adattamento, il cambiamento non è facile e credo anche che possa anche avere sofferto l'addio al Milan dopo tanti anni.

Buffon al Parma? Meraviglioso. Vederlo lì è una roba incredibile, è di un altro pianeta, lo ha dimostrato e lo sta ancora dimostrando. Ha un obiettivo e spero che possa raggiungerlo, quello di poter ritornare in Nazionale. Magari al Mondiale da terzo portiere non sarebbe male, anche se in Italia abbiamo grandi portieri. Mi auguro che faccia bene a Parma".