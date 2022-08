Ambrosini: “La Juve è un grande punto interrogativo”

Tra le mura di casa dell'Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno la Roma di Josè Mourinho e di Paulo Dybala, che per la prima volta tornerà nel suo vecchio stadio da avversario. Una partita che dirà molto alla Juventus di quello che sarà il proseguo della stagione, anche perchè i giallorossi si trovano in cima alla classifica a punteggio pieno, ed un risultato diverso dalla vittoria, potrebbe allontanare la Juventus dalla testa della classifica già a partire da adesso. Una sfida dalla grande importanza, preceduta solamente dai sorteggi della Champions League , che andranno in scena oggi alle 18.

Del campionato e delle aspettative per la Coppa dalle grandi orecchie ha parlato l'ex giocatore Massimo Ambrosini, intervistato dai microfoni de IlMattino, ai quali ha espresso le sue impressioni e le sue previsioni: "Mi aspetto qualcosa in più dalle milanesi perché devono confermarsi e migliorarsi grazie all'aggiunta di qualche convinzione in più. La Juve, invece, resta un grande punto interrogativo sia per il campionato che la Champions. Ha la caratura, l'esperienza e la personalità per poter dire la sua. Ovviamente nei sorteggi di Champions ci saranno City e Bayern, che per me sono le due squadre da evitare. E poi occhio al PSG: quest'anno o mai più. È all'ultima opportunità per concretizzare lo sforzo economico di questi anno".