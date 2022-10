Ambrosini sulla Juventus: “Ha finito quasi tutti i bonus. Su Allegri…”

Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha analizzato il momento negativo della Juventus, parlando di Allegri e del futuro di Madama.

Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport, parlando della situazione juventina. Ecco le sue parole: "Ha finito, o quasi, i bonus. Si deve sistemare più di una problematica: tecnica, psicologica, morale, che sia più indietro delle altre mi sembra piuttosto evidente. Allegri? Noi non siamo nella posizione di dare una risposta precisa sul discorso economico. Credo che nella Juventus, dal magazziniere al presidente, che infatti ha parlato, tutti si sentano in dovere di dimostrare qualcosa".

Sul futuro della Vecchia Signora: "Io non so cosa succederà, posso dire cosa secondo me dovrebbe succedere. Quando era capitato a noi di vivere momenti complicati, la cosa più sbagliata era cercare una soluzione esterna a se stessi. Questo vale a tutti i livelli. Non si deve pensare di risolvere i problemi da soli. Ognuno deve dare quel qualcosina in più, mettendo da parte quelli che sono i motivi che possono far pensare ti abbiano limitato.

Alla Juventus però non credo sia semplice riuscirci. La Juve deve vincere la stracittadina e fare un filotto di vittorie da qui sino alla fine dell’anno, prima della sosta per il mondiale in Qatar. Solo così puoi ridare valore al progetto tecnico e ridare senso alla classifica".