Ambrosini: “Milan favorito, Allegri in difficoltà. Su San Siro…”

Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha analizzato la partita tra Milan e Juventus, parlando di Allegri e dello Stadio San Siro.

Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a SportWeek, parlando anche della supersfida tra Milane Juventus. Ecco le sue parole: "La bilancia pende nettamente dalla parte del Milan. Al di là del risultato di stasera, il percorso fatto, le scelte societarie e tecniche prese hanno portato il Milan avanti. Non bisogna mai dare la Juve per morta, ma dal punto di vista strategico il Milan parte avanti".