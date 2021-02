Altafini: “Ronaldo più potente ma preferisco Messi. Non bisogna mettere Szczesny in difficoltà”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato del momento dei bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus ha perso la partita di andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, uscendo sconfitta dal Do Dragao per 2-1 dopo una prestazione che è stata la peggiore della stagione. Dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, i bianconeri non sono stati capaci di rialzarsied hanno subito il gioco dei portoghesi, che hanno complicato la qualificazione per gli uomini di Pirlo. Al ritorno servirà una partita perfetta, che i bianconeri dovranno vincere per forza per qualificarsi ai quarti di finale.

Andrea Pirlo dovrà lavorare molto con il gruppo, e soprattutto sulla testa dei suoi ragazzi, sembrati in Portogallo totalmente disconnessi dalla sfida e dal campo: i due gol presi dopo pochi secondi dall'inizio delle due frazioni di gioco sono una testimonianza di quanto sopra, con il gruppo che dovrà migliorare l'approccio e il modo di giocare queste partite, soprattutto ora che sono entrati nella seconda e decisiva parte della stagione.

La partita di Champions League ha messo a nudo i difetti della Juve venuti fuori anche al Maradona sabato scorso, con Andrea Pirlo che deve fare i conti con molte assenze, che non possono comunque giustificare la brutta prestazione. Di questa ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport anche l'ex giocatore Josè Altafini: "Sincermanete mi viene un po’ di angoscia quando vedo che si mettono in difficoltà i portieri, come Szczesny l’altra sera. Gli allenatori devono dire ai giocatori di giocare la palla, sì, ma solo quando sono in sicurezza. Il calcio di oggi è tutto velocità, un tempo si giocava più lenti ma eravamo più attenti".

"Ronaldo o Messi? Due grandi giocatori ma io sono per Messi. Io sono per la tecnica. A me dopo Pelè e Maradona piacciono Neymar, Messi e Rivelino. E Rivera. Naturalmente anche Baggio e Antognoni, due che si erano fatti male e che poi sono tornati in campo come per miracolo. Ho sempre amato questi giocatori. Cristiano Ronaldo è più di potenza, diciamo più simile a Batistuta".