L’Allianz Stadium si prepara a riabbracciare i tifosi della Juve

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato l'avvicinarsi della prossima stagione: lo Stadium è pronto. "Dopo un finale di stagione che ha visto il ritorno di tifosi allo stadio, all’ Allianz Stadium torna l’intrattenimento , con nuovi momenti di coinvolgimento per premiare la vostra fedeltà. Fin dall’apertura dei cancelli sarà infatti possibile vivere un’esperienza coinvolgente a 360° , per i più piccoli ma non solo.

Come già avvenuto in occasione di Juventus-Lazio, la squadra entrerà allo stadio abbracciando i tifosi presenti sulle tribune. Siete abituati a giochi di luci e proiezioni, ma resterete stupiti con effetti speciali.

Con 20.200 tessere annuali, si è chiusa ieri la campagna abbonamenti 2022/23. E a partire da domani , con la prima fase di vendita riservata come sempre ai Member, saranno disponibili i tagliandi per la prima giornata di campionato , lunedì 15 agosto, alle 20:45 all'Allianz Stadium contro il Sassuolo .

Non solo le prelazioni: i vantaggi per i Member sono tantissimi.

BIMBI IN CAMPO : Scendere in campo mano nella mano insieme campioni bianconeri: un’emozione unica dedicata solo agli Junior Member.

JUNIOR PHOTOGRAPHER: I Junior Member avranno l’opportunità di diventare fotografi per un giorno in occasione di una partita all’Allianz Stadium. Un’esperienza davvero speciale in cui i nostri Junior Member potranno vedere e fotografare i loro beniamini in un entusiasmante percorso dedicato, vivendo così un’esperienza unica.