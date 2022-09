Juve, subito al lavoro alla Continassa: novità Di Maria e Szczesny

La Juventus ieri sera ha vissuto una serata amara. I bianconeri hanno pareggiato per 2-2 contro la Salernitana all'Allianz Stadium, in una gara destinata a far discutere. Nel primo tempo la squadra di Massimiliano Allegri è stata messa in grande difficoltà dai granata, che sono andati sul 2-0 con Candreva e Piatek. Nella ripresa c'è stata la reazione di Madama, con le reti di Bremer e Bonucci. Nel finale poi il 3-2 di Milik, annullato per un incredibile errore avvenuto in sala Var. Dopo la delusione e la rabbia per questo secondo pareggio consecutivo, bisogna subito voltare pagina. Mercoledì infatti la squadra sarà impegnata nella seconda partita del Gruppo H di Champions contro il Benfica. Una gara già fondamentale nell'ottica del passaggio del turno, vista la sconfitta subita con il Psg. In vista del match con i portoghesi la squadra è tornata subito al lavoro e ci sono buone notizie.