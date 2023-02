Juve, allenamento a meno due dal Derby: Chiesa in gruppo

Domenica di lavoro alla Continassa per i bianconeri, che martedì affronteranno il Torino all'Allianz Stadium: seduta con i compagni per il 7

Inconsueta domenica di antivigilia di campionato per la Juventus. Dopo la vittoria di giovedì scorso contro il Nantes, valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, i bianconeri torneranno in campo martedì contro il Torino. Grazie ai risultati della precedente giornata di Serie A, la squadra di Allegriarriverà davanti ai granata al Derby della Mole, nonostante la penalizzazione. La Juventus ha 32 punti in classifica, mentre il Toro 31.

Mattina di lavoro oggi alla Continassa. Il report dell'allenamento dal sito ufficiale della Juventus: "Meno due alla stracittadina. La Juve continua la preparazione per affrontare al meglio la sfida di martedì sera con il Torino all’Allianz Stadium. Oggi i bianconeri si sono allenati, come ieri, in mattinata, lavorando in particolare su esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e alla costruzione della manovra sotto pressione, per concludere con una partitella. Chiesa ha svolto l'intero lavoro in gruppo e Miretti si è allenato parzialmente. Domani vigilia: allenamento al mattino e conferenza stampa di Allegri, come sempre live su Juventus Tv. Appuntamento all’Allianz Stadium alle 14.15".

Buone notizie quindi per Allegri, che recupera Chiesa a due giorni dalla stracittadina. Anche Miretti è sulla via del recupero e potrà tornare a dare una mano in un periodo denso di partite, tra campionato ed Europa League. In attesa del ritorno di Pogba, su cui non ci sono ancora certezze.