Allegri: “In Italia i giovani vengono considerati campioni dopo 2-3 partite”

Massimiliano Allegri ha parlato della situazione dei giovani nel campionato italiano e delle sue vittorie più belle in carriera.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione del Festival dei Giovani a Gaeta, evento organizzato da Noisiamofuturo in partnership con l'università Luiss. Ecco le sue parole sulle vittorie più belle in carriera: "Le vittorie sono tutte belle, non saprei scegliere: mi ricordo il primo campionato di C a Sassuolo o il primo scudetto in Serie A. Le sconfitte invece sono tutte brutte, alcune di più perché ti rimane il dubbio che avresti potuto fare qualcosa meglio." Sulle energie mentali di una squadra, fattore importante in un club, specialmente dopo una vittoria importante o una delusione cocente, basti guardare anche all'eliminazione dell'Italia, che in pochi mesi è passata da essere Campione d'Europa a non qualificarsi ai prossimi Mondiali. L'allenatore toscano fa riferimento in questo caso a due eventi agli antipodi, il fine ciclo in rossonero e l'inizio di quello in bianconero: "Al terzo anno di Milan o al secondo di Juventus partimmo molto male, e anche se lavoravamo tanto non ci rendevamo conto che stavamo perdendo lucidità: quando abbiamo semplificato tutto siamo andati molto meglio".