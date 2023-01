Allegri: “È la ripresa e sarà complicato, ci vorrà attenzione e rispetto”

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio contro la Cremonese nella partita valevole per la sedicesima giornata di Serie A, la prima dopo la pausa per il Mondiale. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in...

CREMONESE - "Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop, con una partita complicata e difficile. Loro nelle ultime due in casa non hanno preso gol, col Napoli hanno fatto una partita tosta, è una squadra che tira e crossa molto. Domani bisogna avere grande rispetto ed umiltà, è la ripresa e sarà complicato".

POGBA - "Sta correndo, il ginocchio non da fastidio, se procede così tra 15-20 giorni potrà essere con la squadra, ma dipende da come risponderà quando alzerà i ritmi. Vediamo se tutto va liscio".

FASCIA DESTRA - "La formazione di domani ancora la devo valutare, devo vedere l'allenamento di oggi. I due argentini sono tornati e stanno bene, domani andremo tutti a Cremona, per la formazione valuterò oggi".

CHIESA - "Sta meglio, ha lavorato con la squadra ed è pronto per un segmento di gara. Oggi parlerò con i ragazzi, le sostituzioni saranno importanti".

ARGENTINI - "Quelli che sono rimasti hanno lavorato bene, dobbiamo guardare da oggi al 5 giugno non ad una partita, averli fatto rientrare un giorno prima non avrebbe cambiato nulla, anche perchè era gusto si godessero la vittoria del Mondiale".

DIFESA - "Szczesny oggi lo valuterò, i tre brasiliani stanno bene e dovrò valutare anche loro perchè dopo rigiochiamo subito. Gestire le forze in questo momento penso sia una buona soluzione".

RABIOT - "Parlare di mercato non serve a niente, lui è tornato con voglia ed entusiasmo ed è concentrato come tutti a fare bene da qui al 5 giugno".

INCHIESTA - "La società si è già espressa con un comunicato il 30 novembre, non ho altro da aggiungere".

JUVENTUS - "L'importante è giocare da squadra, domani sarà difficile perchè è la prima dopo la sosta, sono curioso di vedere l'approccio mentale della squadra, che fa la differenza. Andrà ritrovata la concentrazione, bisognerà essere bravi a rientrare subito in clima partita".

STAGIONE - "Questa è la parte più bella della stagione, va vissuta con entusiasmo e voglia, ma anche responsabilità. All'inizio vale tutto, nella seconda parte non hai tempo per recuperare, devi stare sul pezzo".

DI MARIA - "Sta discretamente bene. Abbiamo dei giocatori che nella prima parte di stagione non abbiamo quasi mai avuto, vedi anche Vlahovic. Abbiamo tante partite, e se dobbiamo arrivarne a giocare 37 in 5 mesi è una partita ogni quattro giorni, e quindi ci sarà bisogno di tutti, fisicamente e mentalmente. È importante recuperare questi giocatori".

VLAHOVIC - "Sta meglio, io credo e spero dei avere a disposizione tutti nel giro di 20 giorni. Ora dobbiamo concentrarci su domani, dove qualcuno già rientrerà".

PREPARAZIONE - "Con cinquanta giorni di stop, solo i risultati diranno se abbiamo lavorato bene o meno. In base a questi capiremo cosa e come abbiamo fatto. Penso sarà una seconda parte di stagione molto bella, il Napoli è favorito per il campionato, noi vogliamo entrare nelle prime quattro e giocarci le finali di Coppa Italia ed Europa League".

2023 - "Il mio divertimento è quando vinciamo, sennò non mi diverto. Gli infortuni capitano, sono stati traumatici e muscolari, abbiamo un'annata strana, spezzata in due con tante partite compresse. Bisogna lavorare partita per partita e porsi micro obiettivi che porterebbero a raggiugnere quelli più grandi".