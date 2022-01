Allegri a DAZN: “Senza di me? Sono rafforzati, non c’è chi fa danni in panchina…”

Il tecnico ha parlato

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in esclusiva ai microfoni di DAZN in vista del match di stasera contro la Roma: "Senza di me in panchina? Sono rafforzati, non c'è chi fa danni in panchina! Indipendentemente da questo la squadra deve essere pronta per una partita importante, di fascino come quella con la Roma. Arrivano da una sconfitta a Milano, con polemiche. Faranno una partita fisica, sarà difficile per noi vincere. Avranno voglia di rivalsa di sicuro. Come si affronta? La Roma ha grandi individualità, un grande allenatore come José Mourinho. In queste partite lui tira fuori il meglio, serve fare una grande partita per batterli.