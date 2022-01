Allegri squalificato contro la Roma: non sarà in panchina

La decisione del giudice sportivo dopo i fatti accaduti al termine della partita contro il Napoli, quando il tecnico bianconero avrebbe insultato il direttore di gara

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri non sarà in panchina contro la Roma nella partita che si disputerà domani allo Stadio Olimpico. Il Giudice sportivo ha infatti squalificato il tecnico bianconero per una giornata, oltre ad avergli commiato una multa di 10mila euro, per avere, al termine della partita, insultato l'arbitro Sozza.