La Juve Women batte il Milan e si aggiudica la sua terza Supercoppa consecutiva

La Juve Women conquista la sua terza Supercoppa consecutiva battendo il Milan in finale per 2 reti ad 1

redazionejuvenews

Quella di oggi è una giornata speciale per l'inetro mondo Juve ma soprattutto per quel che riguarda la squadra femminile che, si è aggiudicata la Supercoppa Italia battendo il Milan in finale per 2-1. Le bianconere hanno vinto in rimonta, dopo essere passate in svantaggio a pochi secondi dallo scadere del primo tempo per opera della rete rossonera a firma di Grimswhaw. Nella ripresa però la musica cambia, prima un autogol di Bergamaschi poi la rete del trionfo ad un minuto dal 90° ad opera di Cristiana Girelli che, ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di LA7.

"Abbiamo avuto tante occasioni , ma non siamo riusciti a concretizzare. In superiortà numerica dovevamo solo spingere e per fortuna il gol è arrivato. Mi piace vincere, vivo per queste partite e queste emozioni. Io valore aggiunto? No, la forza della Juve è il gruppo".

Quella appena messa in bacheca diventa di fatto la terza Supercoppa consecutiva vinta dalla Juve Women che, sembra non avere piu limiti e anzi, diventa sempre di piu una conferma e una certezza assoluta anche in campo europeo, come dichiarato sempre dalla stessa Girelli che ammette: "Non vogliamo porci limiti neanche in Europa". Dunque, le tifose e i tifosi bianconeri possono continuare a sognare in grande, sperando prima o poi di raggiungere la vetta d'Europa.