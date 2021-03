All.Gremio: “Douglas Costa sarebbe interessato a venire da noi”

Le dichiarazioni

redazionejuvenews

Secondo ed ultimo giorni di pausa concesso da Andrea Pirloai suoi ragazzi, che nella giornata di domani torneranno al lavoro alla Continassa per preparare il derby contro il Torino in programma sabato, primo impegno in calendario dopo la sosta per le Nazionali. La società bianconera, intanto, sta lavorando senza sosta per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, che dovrà inevitabilmente essere migliore di quella che sta andando a terminare.

Prima di mettere sotto contratto nuovi acquisti, però, bisognerà liberare spazio cedendo quei giocatori che, per vari motivi, non rientrano più nei piani della Juventus. Tra questi c'è il brasiliano Douglas Costa, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco nelle ultime ore della finestra dei trasferimenti estiva. La seconda parentesi in terra bavarese, per il numero 11, non è però stata fortunata come la prima. Soltanto 20 presenze totali, di cui molte a partire dalla panchina, tra campionato e coppe varie, con la miseria di una sola rete a referto per il ragazzo che, quasi sicuramente, non verrà riscattato.

I campioni d'Italia in carica, con tutta probabilità, dovranno fare quindi i conti con il suo ritorno che, come detto, sarebbe però solo momentaneo. I 6 milioni di ingaggio più bonus che percepisce l'esterno sudamericano sono troppi per le casse juventine. Nelle ultime ore ecco quindi delinearsi l'ipotesi di un clamoroso ritorno in patria, più precisamente in quel Gremio che ha lanciato nel calcio professionistico Douglas Costa ormai 13 anni fa. Renato Portaluppi, un passato da giocatore nella Roma ed attuale tecnico del club, ha confermato l'interesse verso l'acquisto di Douglas:

"Tutti sono disponibili e felici di venire qui. Ho parlato diverse volte con Douglas Costa e si è dimostrato interessato. Ma poi c’è la parte economica e quella dipende dal Gremio, non posso mettermi al di sopra di questo aspetto"