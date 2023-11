Alessio: “Ritorno di Conte alla Juve? Lui non direbbe di no…”

Angelo Alessio, ex vice-allenatore della Juventus, ha detto la sua a Bianconeranews. Ecco le sue parole sul ritorno di Conte: "È difficilissimo fare previsioni in questo senso, ma credo che gli farebbe piacere tornare alla Juventus in futuro. In ogni caso, credo che Antonio abbia in mente di godersi questo riposo per poi cogliere la giusta opportunità per la prossima stagione.