L’agente di Montemurro svela: “La separazione è stata amichevole…”

Mario Cenolli, agente di Joe Montemurro, ex allenatore della JuveWomen, ha detto la sua sull'addio del tecnico. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "La separazione è stata amichevole, senza problemi: abbiamo parlato in maniera corretta. Sinceramente non me l’aspettavo, immagino sia una decisione per il bene della squadra che aveva bisogno di una scossa. Vedremo a fine stagione se sarà servito…