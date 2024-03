Juve, Kostic in panchina contro l’Atalanta. Allegri spiega: “Scelta tecnica”

Intervenuto in conferenza stampa Allegri ha spiegato il motivo dell'esclusione di Kostic nella sfida tra Juve e Atalanta

Nell'importante partita contro l'Atalanta Massimiliano Allegri ha deciso di schierare dal primo minuto Iling-Junior, preferendolo a Kostic. L'esterno serbo non sta vivendo un buon momento di forma, tanto da rimanere in panchina per tutta la partita.