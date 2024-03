Calligaris: “Alla Juventus Women per avere più spazio…”

Viola Calligaris , calciatrice della Juventus Women , ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le dichiarazioni: "È bello che da fuori ci sia questa impressione. Alla fine è stato abbastanza facile perché abbiamo giocato tante partite. Il campo è dove ci sentiamo bene ed è stato bello giocare. E anche avere delle giocatrici che mi parlano in francese ha reso più facile e piacevole venire in questo club.

Non possiamo mai essere sicure di giocare. Alla fine non si sa cosa succederà l’indomani. Ma è andata molto bene, per me era molto importante ritrovare campo e minutaggio. Sono contenta che sia andata così. Ma devo continuare a giocare e proseguire in questo modo.