Menea, agente Dragusin: “Ha bruciato le tappe, ora deve dimostrare di essere da Juve”

Il procuratore del calciatore della Juventus in prestito alla Sampdoria ha parlato del futuro del suo assistito e della carriera che lo attende

La Juventus ha investito tanto nei giovani in questi ultimi anni, con molti dei calciatori acquistati che sono rimasti in Under 23 per crescere e fare esperienza, ed altri che invece sono stati mandati in prestito per crescere e per misurarsi con realtà diverse, in moda da essere formati e di tornare a Torino nel migliore dei modi. Uno di questi calciatori risponde al nome del difensore della nazionale rumena Radu Dragusin. Il calciatore è in prestito dalla Juventus alla Sampdoria ma sembra che il suo futuro possa non essere più sotto la Lanterna, in quanto la squadra blucerchiata avrebbe deciso di affidarsi solamente a giocatori esperti per tentare di raggiungere la salvezza in campionato, vista la difficile situazione di classifica che il club sta vivendo.