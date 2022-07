Juve, l’esperto su Chiesa: “La sosta del Mondiale sarà il suo vero ritiro”

Il direttore dell’Isokinetic di Torino ed ex responsabile del settore medico bianconero ha parlato a Tuttosport del recupero dell'esterno.

redazionejuvenews

Il ritorno di Federico Chiesaè uno dei temi importanti della Juventusdella prossima stagione. Oggi, intervistato da Tuttosport, ne ha parlato Fabrizio Tencone, direttore dell’Isokinetic di Torino ed ex responsabile del settore medico bianconero. Come si torna a lavorare dopo un infortunio del genere: "Ci sono tre modalità di ritorno allo sport. La prima modalità è il ritorno all’allenamento, che contempla diverse modalità di rientro progressivo, quali i differenziati con lavoro specifico e le partitelle. La seconda modalità è il ritorno alla competizione. Ma c’è anche il terzo livello, cioè il ritorno alla performance. Ovvero il ritorno ai livelli di rendimento pre-infortunio. Probabilmente Allegri si riferisce a questo: Pensa che Chiesa ritorni al suo meglio non prima di due o tre mesi da quando avrà rimesso piede in campo".

La performance: "Nel calcio si misura in molti modi: quanto corri, a che velocità corri, se giochi tutte le partite o ne salti alcune, se fai i gol e gli assist di prima, se tocchi le velocità di prima (monitorate attraverso i dati del gps). Insomma, si scelgono alcuni criteri. C’è l’allenatore che valuta ad occhio, ma c’è chi utilizza parametri più scientifici".

I possibili problemi: "Non è una questione mentale, anzi. Non voglio neanche pensare che un professionista possa rientrare senza esser tranquillo mentalmente: vorrebbe dire che non è ancora finita la riabilitazione, che non si è giunti alla cosiddetta “readiness”: l’essere pronti. La performance, più di tutto, si ottiene giocando. Dopo un infortunio del genere, certe dinamiche di movimento si ottengono con la ripetitività. Chiesa sarà più sciolto, sicuro, tranquillo dopo 10 partite piuttosto che dopo una…".

La sosta per il Mondiale: "Per Chiesa sarà un aiuto: non penso che resterà a casa sul divano a guardarsi le partite. Giocherà con la Primavera, in amichevole. Quello sarà il suo vero ritiro, la ricarica delle batterie per la seconda parte della stagione".