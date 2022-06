Ag. Dragusin: “Annata positiva di Radu, ha richieste dalla Premier”

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha analizzato la stagione del suo assistito, parlando anche del futuro.

Florin Manea , procuratore di Radu Dragusin , difensore di proprietà della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della stagione del centrale rumeno. Ecco le sue parole: "Il suo obiettivo era di giocare una ventina di partite in Serie A, e c'è riuscito alla grande. E' cresciuto molto in questa stagione, il suo intento è sempre stato quello di migliorarsi. Ha capito quali sono stati gli errori commessi durante questa stagione . E' stata una stagione molto positiva, il migliore in campo nelle sfide con Milan, Lazio e Atalanta. Non mi è piaciuto con Torino ed Inter , lì ha peccato un po' di inesperienza ma è normale per un ragazzo di quell'età. Il mio voto è un bel 7, l'anno prossimo farà un campionato migliore di questo".

Sul futuro: "Non abbiamo ancora sentito la Juventus, ma potrebbe esserci un contatto nei prossimi giorni per parlare di lui. Radu ha bisogno di giocare, di continuità, a livello di presenze l'asticella andrà alzata a 25/30 presenze. Potrebbe partire ancora in prestito, come dicevo, parleremo con la società e vedremo quale sarà la soluzione migliore per Radu. Ha già molte richieste in Premier, è un giocatore che piace per il suo fisico e la sua potenza. Lo vedrei molto bene in Inghilterra, per questo non escludo un'esperienza all'estero il prossimo anno. Il calcio in Italia è molto più tattico, non è semplice per un ragazzo così giovane far subito bene. Anche de Ligt nella Juventus non è stato sempre perfetto, e poi persino i giocatori più esperti sono portati all'errore".