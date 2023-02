Adani e Vieri: “Di Maria basta per passare il turno, ma…”

I due ex calciatori, ai microfoni della Bobo TV, si sono espressi sul cammino europeo della Juventus, dopo il passaggio del turno col Nantes

Giovedì sera in Francia la Juventus ha battuto 3-0 il Nantes nel ritorno dei playoff, conquistando con merito la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto all'andata a Torino, i bianconeri sono andati a prendersi il passaggio del turno in trasferta, grazie alla tripletta di un eccezionale Angel Di Maria. Nel prossimo turno, l'avversario dei bianconeri sarà il Friburgo, che era arrivato primo nel suo girone.