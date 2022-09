Adani: “La Juve è arrivata al punto che si fa bastare perdere con onore”

La Juventus ha esordito nella fase a gironi della ChampionsLeague perdendo 2-1 contro il PSG. Al Parco dei Principi di Parigi, i bianconeri hanno subito nel primo tempo la doppietta di Mbappè, salvo poi accorciare le distanze nella ripresa con il gol di McKennie. L'ex calciatore Lele Adani ha parlato alla BOBOTv della partita della squadra di Massimiliano Allegri:"Siamo a un punto in cui non si dice più che vincere è l'unica cosa che conta, ma per coprire o non vedere problemi, o cercare di non affrontarli, ci si fa bastare il perdere con onore. Questo non è rispettoso per la grandezza della Juve. Bisogna fare un'analisi seria e onesta per costruire un percorso. Non si deve far passare per buona una sconfitta contro il PSG che, quando è presuntuoso, si fa bastare due giocate e poi gioca in ciabatte. Non si può dire che il PSG abbia spinto: ha indirizzato subito e poi è stato quasi superficiale"