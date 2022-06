Abete: “Il problema del calcio italiano è strutturale”

L'ex presidente della Federcalcio, e attuale Commissario della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato a 'Si gonfia la rete', su Radio Marte.

L'ex presidente della Federcalcio ha commentato i problemi del calcio italiano: "Il calcio italiano ha una storia ed un futuro e le presenze agli stadi sono cresciute costantemente non solo in Serie A, ma anche in B, in lega Pro e basti pensare al Palermo che porta 35mila persone allo stadio. Il numero di proprietà straniere è costantemente cresciuto e andare a trovare degli imprenditori che investono cifre importanti non è facile perché poi arrivano i fondi. Se hanno lasciato Berlusconi e Moratti, figuriamoci le altre realtà imprenditoriali quanto soffrono".