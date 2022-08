Women, stasera il match di UWCL con il Racing: le statistiche

Questa sera alle 20:30 la squadra femminile bianconera affronterà la prima partita del mini torneo di qualificazione alla Champions League

La Juventus ha iniziato molto bene la stagione, battendo 3-0 il Sassuolo nella prima giornata di Serie A, con il gol di Di Maria e la doppietta di Vlahovic. Lo stesso avversario ci sarà anche per il debutto in campionato della Primavera bianconera del nuovo tecnico Paolo Montero. La Juventus Women invece inizierà la sua stagione con gli impegni internazionali, con gare già decisive. Questa sera alle 20.30 allo Juventus Training Center di Vinovo infatti le ragazze guidate da mister Joe Montemurro se la vedranno con il Racing FC Union Luxembourg, nella gara valevole per il primo turno della UEFA Women's Champions League. Come lo scorso anno infatti la squadra femminile bianconera dovrà passare attraverso un mini torneo di qualificazione per conquistarsi un posto nella massima competizione continentale e anche quest'anno potrà farlo tra le mura amiche.

Un appuntamento importante per la società, che punta a confermarsi a grandi livelli in Europa, dopo aver raggiunto i quarti di finale nella scorsa edizione, uscendo a testa alta contro il Lione, che poi ha vinto in finale contro il Barcellona. Ecco alcune interessanti dati in vista del match, nel focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus.

"GIRELLI FORZA 80 Segnando una doppietta questa sera Girelli raggiungerebbe quota 80 gol con la maglia delle Juventus Women.

LA PRIMA GARA UFFICIALE Anche l'anno scorso la prima partita ufficiale coincise con una partita di UWCL. Si giocò proprio il 18 agosto a Vinovo e le bianconere iniziarono il loro cammino europeo con un convincente 12-0 sul Kamenica Sasa (Macedonia del Nord).

LA SERATA DEGLI ESORDI Questa sera potrebbero trovare il loro esordio con la maglia bianconera Beerensteyn, Duljan e Gunnarsdottir.

SARA DI NUOVO BIANCONERA Per Cantore, in caso di impiego in campo, non si potrà parlare di esordio perché giocò con le Juventus Women nel primo anno della loro fondazione.

UNA PARTITA SPECIALE Quella di oggi sarà una gara indimenticabile perché sarà la prima ufficiale per le bianconere come calciatrici professioniste".