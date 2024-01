Thomas: “Incredibile la vittoria della Supercoppa, ora in campionato…”

Lindsey Thomas , calciatrice della Juve Women , ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole prima del match con il Milan: "La scorsa settimana è stata incredibile con la vittoria della Supercoppa Italiana Femminile, però adesso dobbiamo mettere da parte quella gioia e tornare in modalità campionato.

Oggi ci aspetta una partita complicata, ma abbiamo lavorato bene per arrivare pronta a questa sfida contro il Milan. I passi falsi, come abbiamo provato anche sulla nostra pelle nell'ultima partita del 2023, possono capitare perché il livello della Serie A si è alzato, ma ora il nostro unico obiettivo è quello di ripartire in questa competizione con il piede giusto, con una vittoria.