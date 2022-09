Sassuolo-Juventus Women: le convocate per il match

La squadra allenata da Joe Montemurro scenderà in campo contro il Sassuolo nella partita in programma all'ora di pranzo

redazionejuvenews

Mentre la prima squadra maschile è ferma per la pausa delle Nazionali, la JuventusWomen scenderà oggi in campo contro il Sassuolo nella quartagiornata del campionato femminile. Dopo tre giornate le bianconere si ritrovano al terzo posto in classifica a quota sette punti, frutto di due vittorie ed un pareggio, maturato contro l'Inter, e sono distanti due lunghezze da Fiorentina e Sampdoria a punteggio pieno.

La squadra di Joe Montemurro scenderà oggi in campo contro le neroverdi, reduci da tre sconfitte consecutive. La partita arriva tra la doppia sfida di Champions League contro il Køge, con il ritorno fissato per mercoledì sera. Questa la lista delle convocate per la partita, diramata tramite il sito della squadra bianconera.

"Periodo intenso per le Juventus Women. Tra la doppia sfida di Champions League contro il Køge (ritorno fissato per il 28 settembre alle 20:30 al Moccagatta, con biglietti disponibili) le bianconere si concentrano sul campionato: sabato 24 settembre alle 12:30 sono attese dal Sassuolo. Il match, come di consueto, sarà in diretta su Juventus TV.

Di seguito la lista delle giocatrici convocate da Mister Montemurro:

LECONVOCATE

1 Aprile

2 Pedersen

3 Gama

5 Nilden

7 Cernoia

8 Rosucci

9 Cantore

10 Girelli

12 Lundorf

13 Boattin

15 Grosso

16 Peyraud-Magnin

18 Beerensteyn

19 Zamanian

22 Bonfantini

23 Salvai

24 Arcangeli

32 Sembrant

33 Duljan

38 Forcinella

71 Lenzini" (Juventus.com)