Rosucci: “Sarò per sempre riconoscente ad Andrea Agnelli”

Martina Rosucci, calciatrice della JuventusWomen, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Si è vista in campionato una Juve da Champions, con l’atteggiamento che abbiamo sempre in Coppa. Abbiamo lavorato sulla cura dei dettagli, partendo anche dall’aspetto motivazionale. Dopo la gara con il Como ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dovevamo fare tutti qualcosa in più anche sul piano del gioco".