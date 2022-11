Juve Women, le parole di Montemurro e Rosucci dopo la vittoria di Parma

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, oggi è ripreso il cammino delle Women . La squadra bianconera ha battuto il Parma al Tardini per 2-1 in rimonta . Vantaggio gialloblù con Martinovic al 19', poi ribaltone nel recupero. Prima pareggia Boattin , poi il gol vittoria di Gunnarsdottir . Il sito ufficiale della Juventus ha raccolto le parole del mister e di Rosucci .

Martina Rosucci: "Abbiamo giocato con il cuore, in un momento difficile in cui facciamo fatica a trovare il gol. E’ commovente vedere questa passione e, appunto, questo cuore. Avevamo voglia di rivalsa, dopo la Supercoppa, partendo proprio da questo campo. Era una sofferenza non riuscire a segnare, e ci provocava rabbia. Devo fare i complimenti al Parma per la partita che hanno fatto, ma portare via un punto sarebbe stato davvero poco per noi. Abbiamo avuto ansia in campo? Può darsi, non è una debolezza ammetterlo, ma credo che i due gol che abbiamo fatto nel finale ci abbiamo sbloccato".