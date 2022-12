Juve Women, le convocate per il big match contro la Roma

Vigilia importante per la Juventus Women. Domani la squadra femminile bianconera sarà impegnata al Tre Fontane contro la Roma, in quella che si conferma la grande sfida del calcio femminile italiano. Le giallorosse sono in testa alla classifica, a quota 30 punti, seguite dalla Fiorentina, che ne ha 25 ma con una partita in più, e dalla stessa Juventus, a quota 24. Il tecnico bianconero Montemurro, a JTV, ha presentato così la gara: "La Roma è prima in classifica, hanno più punti di noi e hanno più punti anche in Champions. In questo momento sono più forti di noi, andremo a giocarcela come sempre in casa loro" (qui tutte le parole del mister).