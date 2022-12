Juve, test in famiglia con l’Under 19: tripletta di Kean, Chiesa ne fa due

Ormai tutte le squadre della Serie A si sono radunate o sono in procinto di farlo per tornare ad allenarsi in vista della ripresa della Serie A. Il campionato infatti, dopo la lunga sosta, riprenderà il 4 gennaio, giornata in cui la Juventussarà impegnata in casa della Cremonese. La squadra bianconera si è ritrovata allo Juventus Training Center martedì scorso agli ordini di mister Massimiliano Allegri.