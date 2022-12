Miedema: “Il punto con la Juventus in rimonta è stato importante”

Vivianne Miedema, calciatrice dell'Arsenal, ha detto la sua sulla gara con la Juventus, prossima partita di Uefa Women Champions League.

redazionejuvenews

Vivianne Miedema, calciatrice dell'Arsenal, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "C'è stata un'emergenza per quanto riguarda gli infortuni ma non è stato un problema solo dell'arsenal ma in generale del calcio femminile. Le giocatrici hanno iniziato ad alzare la voce in questo senso. Molte giocatrici hanno fatto europeo, coppa America e ora giochiamo tre partite a settimana. Il calcio femminile non è allo stesso livello del maschile. Dobbiamo proteggere le nostre giocatrici perché i tifosi vengono per vedere Beth Mead e Lia Wiliamsson giocare".

Sulla Juventus: "Importante per la squadra tornare alla vittoria. Vogliamo qualificarci in champions. Non siamo stati gli unici ad avere problemi di infortuni e si vede nei risultati delle partite. Tutti vogliono in campo le migliori giocatrici. Il punto alla Juve in rimonta è stato molto importante e ci servirà domani. Dobbiamo cercare di battere la Juventus e prepararci al Lione".

Sulle aspettative: "Come giocatrice vuoi partecipare ai Mondiali o ad altri tornei del calcio internazionale. Ci sono più soste nazionali in calendario. Ci sono state anche le Olimpiadi. Fifa, FifPro e Uefa dovrebbero iniziare a capire come gestire il calendario e non creare una situazione come il calcio maschile. Il femminile non dispone di rose così ampie. Le autorità dovrebbero iniziare ad ascoltarci prima di prendere decisioni basate su denaro, marketing o popolarità. Dobbiamo trovare soluzioni noi giocatrici con le associazioni".