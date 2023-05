Juventus Women U19, sconfitta per 3-1 nell’amichevole con il Lione

La JuventusWomen U19, in un test amichevole con il Lione Campione di Francia, ha perso per 3-1. Ecco il report del sito bianconero: "Test match di livello internazionale per la Juventus Under 19 Femminile, che a Vinovo ha affrontato nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio le pari età dell'Olympique Lyonnais. Un'amichevole importante, contro un avversario di grande livello, da poco laureatosi campione di Francia, dopo aver vinto la partita finale contro il PSG. Tre a uno il punteggio per le ospiti, che hanno spostato lo score tutto nel primo tempo, andando in gol con Beti al 18' raddoppiando con un'autorete sette minuti dopo e allungando ancora al 28' con Rafalski. Gol bianconero nella ripresa, messo a segno da Berveglieri".