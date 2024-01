Juventus Women, le statistiche in vista della Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juve Women ha pubblicato una nota sulle bianconere, in vista della partita di Coppa Italia. Ecco il comunicato: "Juve e Sampdoria si affrontano il 17 gennaio nell'andata di Coppa Italia a poche settimane dall'ultima sfida, proprio in Liguria. Che è stata anche l'ultima sconfitta delle bianconere.

ASIA IN GOL Quel giorno di dicembre segnò di testa Asia Bragonzi: solo Cristiana Girelli (14) ha segnato più reti con questo fondamentale di Bragonzi (cinque) tra le giocatrici italiane in Serie A. Pochi giorni fa, Asia è tornata in bianconero. CLEAN SHEET A dicembre, la Sampdoria ha mantenuto la porta inviolata contro la Juventus per la prima volta in sei confronti in Serie A - nei precedenti cinque le blucerchiate avevano incassato 17 reti (media di 3.4 a match).