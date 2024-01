Pedullà rivela: “La Juve non si è mai realisticamente mossa per Samardzic”

Le parole del giornalista esperto di calciomercato sulle mosse della Juve: "Non si sono mai mossi realisticamente per Samardzic"

La Juve si prepara a dare il benvenuto a Djalò, primo acquisto del mercato invernale bianconero. Giuntoli nel pre partita del match contro il Sassuolo ha infatti confermato come la trattativa sia ormai ai dettagli . Per quanto riguarda il centrocampista invece?

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione: "La Juventus non si è mai realisticamente mossa né per Samardzic né per i centrocampisti che giocano in Inghilterra".