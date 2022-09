Juve – Spezia / I tifosi estasiati da Miretti: “I giovani forti…”

La Juventus vince e convince contro lo Spezia grazie alle reti di Vlahovic e di Milik. Il campione serbo la piazza per la seconda volta consecutiva su punizione. Il centravanti polacco chiude la pratica al '92 con una gran botta. L'assist per il raddoppio bianconero è del giovane Miretti, ancora una volta impiegato dal primo minuto da Allegri. Il centrocampista classe 2003 è stato fra i migliori dei suoi. Una conferma dopo l'ottima prova messa in mostra anche con la Roma.

E' arrivato Paredes, prima o poi tornerà anche Pogba e a quel punto rimarrà una sola maglia da assegnare in mediana. Miretti può giocarsi le sue chance contro i più quotati Locatelli e Rabiot. I tifosi stanno letteralmente perdendo la testa per il 19enne di Pinerolo, come dimostrano i commenti che hanno inondato i social nelle ultime ore. Abbiamo raccolto i più significativi per voi. Buon divertimento<<<