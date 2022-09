Juventus Women, le vittorie più belle contro il Sassuolo

La Juventus Women è pronta a sfidare il Sassuolo. Il sito bianconero ha ripercorso le vittorie più importanti.

redazionejuvenews

La JuventusWomen, dopo la parentesi europea, è pronta a rituffarsi in campionato. Le bianconere affronteranno il Sassuolo, e il sito di Madama ha ripercorso i successi più importanti contro le neroverdi. Ecco la nota: "Sassuolo-Juventus è una classica del campionato delle Women. In 5 appuntamenti in Serie A, la Signora ha prevalso in 4 circostanze. La foto si riferisce alla prima volta in Emilia: le due squadre si fanno fotografare unite. É il 25 marzo del 2018 e l'undici bianconero è composto da Giuliani; Hyyrynen, Lenzini, Salvai, Boattin; Rosucci, Galli, Caruso; Bonansea Cantore, Zelem.

25 MARZO 2018: 0-5 É la grande giornata di Bonansea. Al primo anno delle Juventus Women, Barbara infila una prestazione più sontuosa dell'altra. Un gol di sinistro un colpo di testa, una doppietta di destro: il totale è una quaterna allo stadio Enzo Ricci. Protagonista del match è anche Cantore: Sofia firma una rete e partecipa con due assist all'irresistibile partita della compagna numero 11. 22 SETTEMBRE 2019: 1-3 Apre Aluko sul finire del primo tempo. Chiude Girelli con una doppietta nel giro di 3 minuti, dal 74' al 77': il suo primo gol è di sinistro, il secondo è dagli 11 metri. La rete di Sabatino permette alle padrone di casa di ottenere il punto della consolazione. La Juve inaugura così le sue trasferte nel terzo campionato. APRILE 2021: 0-3 La foto fa riferimento alla gara giocata a Vinovo. Inquadrata è Cernoia, che nel ritorno a Sassuolo sale in cattedra per una prestazione personale e di squadra assolutamente convincente. Se all'andata Valentina si “limita” a un gol, in Emilia ne fa 2.

Maria Alves chiude i conti il terzo sigillo per un successo non scontato: le neroverdi non avevano mai perso in stagione davanti al loro pubblico. 4 DICEMBRE 2021: 0-2 L'ultimo Sassuolo-Juventus conferma la tradizione favorevole delle bianconere in Emilia. Anche in questa circostanza emerge una protagonista ed è la Girelli. Il match di Cristiana inizia colpendo un palo al minuto 21. La gara si decide nella ripresa: l'attaccante trova la rete poco prima dell'ora di gioco con un colpo di testa su cross di Nilden. Ed è ancora per via aerea, stavolta su calcio d'angolo battuto da Boattin, che la numero 10 chiude i conti definitivamente".