Juventus Women, i precedenti in vista della gara con il Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, in vista della partita con il Napoli.

Lorenzo Focolari Redattore 17 febbraio - 18:00

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Ultima gara di regular season per la Juventus Women, impegnata domenica 18 febbraio alle 12:30 contro Napoli, con le squadre che scenderanno in campo allo stadio La Marmora - Pozzo di Biella. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, datato 26 novembre 2023, la Juventus Women è riuscita a vincere in trasferta a Napoli per 3-1 grazie alla doppietta di Arianna Caruso e alla rete nel finale di partita di Lindsey Thomas, ribaltando così il punteggio dopo l’iniziale vantaggio delle campane firmato da Valentina Gallazzi.

Ora entriamo più nel dettaglio e andiamo a vedere come sono andati i testa a testa JUVENTUS WOMEN-NAPOLI, I PRECEDENTI La Juventus ha vinto tutte le cinque partite contro il Napoli in Serie A, segnando almeno due gol in ognuna di queste sfide; le bianconere hanno affrontato più volte solo Verona (otto), Pink Sport Bari (sette) e Pomigliano (sei) tra le avversarie contro cui hanno avuto il 100% di successi nella competizione. Il Napoli è una delle quattro squadre, con Pomigliano, Tavagnacco e Chievo Verona, contro cui la Juventus ha giocato almeno due gare casalinghe di Serie A senza subire gol.

Dall’altra parte, tra le formazioni affrontate almeno cinque volte in Serie A, solo contro il Sassuolo (uno) le azzurre hanno segnato meno reti che contro la Vecchia Signora: due, uno nel match d’andata dello scorso 26 novembre. La Juventus ha vinto 26 delle 27 partite di Serie A contro avversarie neopromosse, ma l’unica eccezione in questa striscia risale all’ultimo match casalingo in campionato contro una formazione proveniente dalla B: 1-1 vs Como il 27 novembre 2022".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.