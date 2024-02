Montemurro: “Stiamo trovando continuità. Lavoriamo bene”

Joe Montemurro , allenatore della Juve Women , ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: "In queste ultime partite siamo riusciti a mantenere la porta inviolata e questo è indubbiamente un ottimo segnale. Stiamo difendendo bene, insieme, e come dico sempre è una questione di mentalità, nel senso che quando difendiamo da squadra per le nostre avversarie diventa più difficile superarci.

Le ragazze stanno lavorando bene e il loro atteggiamento, molto attento in ogni situazione, le ha premiate in queste ultime tre gare. Anche in fase offensiva abbiamo trovato con continuità la via del gol e anche questo è un aspetto importante in vista del prosieguo della stagione.