Juventus Women: ecco tutte le bianconere impegnate in nazionale

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato la lista di tutte le calciatrici della squadra Women impegnate in nazionale.

La Juventus Women ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: primo posto in campionato e passaggio del turno in Champions League. Dopo aver battuto le albanesi del Vllaznia per un risultato complessivo di 3 a 0, le bianconere sono infatti di diritto tra le migliori sedici squadre di tutta Europa e affronteranno Chelsea , Wolfsburg e Servette nel girone A della UWCL. Un girone complesso, che la Juventus affronterà a testa alta, consapevoli dei propri mezzi e della propria bravura. Ora però ben 24 calciatrici bianconere saranno impegnate con le rispettive nazionali. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato la lista delle giocatrici bianconere e dei loro impegni con le varie squadre nazionali:

"Bianconere in giro per il mondo per rappresentare le rispettive Nazionali. Sarà una pausa ricca di impegni per le Juventus Women: 24 giocatrici hanno risposto alla chiamata della propria Nazionale. Per quasi tutte le ragazze si giocano i match validi per le qualificazioni al prossimo Mondiale, mentre l’Italia Under 19 e la Svezia Under 23 disputeranno delle amichevoli. Di seguito la lista delle giocatrici impegnate e delle gare che le attendono: