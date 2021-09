Juventus, aperte le vendite per i biglietti del match contro il Chelsea

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha annunciato l'apertura delle vendite per i biglietti della partita contro il Chelsea.

Questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Malmoe. I bianconeri però cominciano già a pensare alla prossima sfida di Champions League, contro il Chelsea. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha annunciato l'apertura delle vendite per i biglietti della partita contro i Blues: "Seconda giornata della fase a gironi di Champions League e primo match all’Allianz Stadium per la Juventus.Ed è subito una grandissima sfida. Mercoledì 29 settembre, alle ore 21.00, andrà in scena Juventus-Chelsea e sarà la prima occasione per vivere una magica notte europea al fianco dei bianconeri, nella nostra casa. Da oggi, lunedì 13 settembre, sono aperte le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.