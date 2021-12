Juventus Women-Milan: ultima dell’anno a Vinovo

Per le bianconere l'ultimo impegno a Vinovo dell'anno sarà contro il Milan, poi l'ultima partita in casa valida per la Champions League le vedrà giocare allo Stadium

La Juventus Women ha vinto sabato lo scontro diretto per la Serie A contro il Sassuolo, cacciando le neroverdi a sei punti di distanza in classifica e assicurandosi la testa della classe con 30 punti in 10 partite. Un percorso netto, che le ragazze finiranno per questo anno contro il Milan a Vinovo, per l'ultima partita nel centro di allenamento. Le bianconere infatti giocheranno prima contro il Chelsea in Inghilterra e poi, dopo la sfida contro le rossonere, contro il Servette tra le mura dell'Allianz Stadium.

Attraverso il suo sito internet, la società ha informato circa la modalità di acquisto dei biglietti per la partita contro il Milan.

"Un big match a Vinovo per chiudere il 2021 in Serie A! Domenica 12 dicembre (fischio d'inizio alle 15:00) le Juventus Women ospitano il Milan all'Ale & Ricky e, come in occasione della sfida contro la Lazio, potranno contare sul supporto dei tifosi. L'ingresso sarà gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio biglietto d'accesso. Come fare? Semplice! Inviando una mail di richiesta entro le ore 15:00 di sabato 11 dicembre a accrediti.women@juventus.com indicando nel testo della mail i seguenti dati per ognuna delle persone che si desidera accreditare (massimo 2 nominativi per ogni richiesta):

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Contatto telefonico

Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere al Campo Ale&Ricky di Vinovo, in ottemperanza alle vigenti disposizioni governative, sarà obbligatorio presentare il proprio Green Pass rafforzato, accompagnato da un valido documento di identità e la risposta ricevuta via mail con la conferma di avvenuto accreditamento (anche direttamente dal cellulare, senza necessità di stamparla).

I cancelli di Vinovo verranno aperti alle 14:00, un'ora prima del calcio d'inizio. Vi aspettiamo!

APPUNTAMENTO ALL'ALLIANZ STADIUM PER LA UWCL

Quella con le rossonere sarà l'ultima gara dell'anno a Vinovo, ma non l'ultima gara in casa. Per la sfida di UWCL contro il Servette l'appuntamento è fissato per giovedì 16 dicembre alle 21:00 all'Allianz Stadium." (Juventus.com)